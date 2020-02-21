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Глава МВД снял с должности брата Ахада Абыева

Глава МВД снял с должности брата Ахада Абыева

В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как передает западный центр Report, приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, майор полиции Эльвин Аббасов назначен на должность начальника Западного регионального отдела (Гянджа) Главного управления по борьбе с наркотиками МВД.

До этого назначения Э.Аббасов работал главным оперуполномоченным.

Другим приказом министра, начальник Западного регионального отдела (Гянджа) Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Зафар Абыев снят с занимаемой должности.

З.Абыев приходится братом главе Исполнительной власти Дашкесанского района Ахаду Абыеву.

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