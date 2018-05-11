Глава ИВ Ясамальского района отозвал жалобу в отношении журналиста

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Глава ИВ Ясамальского района Азиз Азизов отозвал поданную в особом обвинительном порядке жалобу в отношении учредителя и редактора сайта "azel.tv" Афгана Садыгова.

Об этом Report сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, на сегодняшнем судебном заседании в Джалилабадском районном суде было отмечено об отзыве жалобы, поданной в особом обвинительном порядке.

Решением суда производство было прекращено.

В конце месяца А.Садыгов будет освобожден.

Напомним, что учредитель и редактор сайта "azel.tv" Афган Садыгов был задержан 22 ноября 2016 года. В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 127.2.3 (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью общеопасным способом или из хулиганских побуждений) УК. А.Садыгов обвинялся в нанесении травм женщине в Исполнительной власти, однако он заявил, что отвергает обвинения.

12 января 2017 года по приговору Джалилабадского районного суда А.Садыгова лишили свободы сроком на 2,5 года.

Решением Верховного суда, срок наказания сократили.

В декабре 2017 года бывший глава ИВ Джалилабадского района, ныне глава ИВ Ясамальского района А.Азизов обратился в суд в особом обвинительном порядке. Глава ИВ обвинил журналиста в клевете.