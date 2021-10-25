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Глава ANAMA проинформировал представителя ООН о работах по разминированию

Глава ANAMA проинформировал представителя ООН о работах по разминированию 25 октября председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с новоназначенным резидент-координатором представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Владанкой Андреевой.
Происшествия
25 октября 2021 г. 15:10
Глава ANAMA проинформировал представителя ООН о работах по разминированию

25 октября председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с новоназначенным резидент-координатором представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

Вугар Сулейманов поздравил Владанку Андрееву с назначением и пожелал успехов в период ее деятельности в нашей стране.

Была представлена информация об осуществляемых на освобожденных территориях операциях по разминированию, проектах, планируемых в соответствии с приоритетами государства, а также о деятельности, проводимой в рамках программы по повышению осведомленности об опасности мин и взрывчатых веществ.

На встрече была подчеркнута история тесного сотрудничества между ANAMA и ООН в области гуманитарного разминирования, осуществляемого в Азербайджане. Также были обсуждены вопросы оказания помощи жертвам мин, совершенствования национальных стандартов разминирования на базе международных стандартов и возможной поддержки просветительской деятельности об опасности взрывчатых боеприпасов.

Резидент-координатор ООН отметила, что впечатлена объемом работ по разминированию, и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества по обсуждаемым темам.

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Версия на английском языке ANAMA chairman informs UN official on threat posed by landmines
Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri BMT-nin nümayəndəsini minaların yaratdığı təhlükə barədə məlumatlandırıb

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