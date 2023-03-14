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Германия отказала в предоставлении убежища 43 гражданам Азербайджана

Германия отказала в предоставлении убежища 43 гражданам Азербайджана За первые два месяца 2023 года 8 граждан Азербайджана получили убежище в Германии.
Происшествия
14 марта 2023 г. 12:34
Германия отказала в предоставлении убежища 43 гражданам Азербайджана

За первые два месяца 2023 года 8 граждан Азербайджана получили убежище в Германии.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщила пресс-секретарь Федерального ведомства по миграции и беженцам Германии Лиоба Хебауэр.

По ее словам, за первые два месяца 2023 года было рассмотрено в общей сложности 106 заявлений граждан Азербайджана, просящих убежище:

"Только 3 из них получили убежище в соответствии с третьим параграфом миграционного закона Германии, а 5 - в соответствии с четвертым параграфом. Заявления 43 человек были отклонены".

Пресс-секретарь федерального ведомства отметила, что обращение 55 граждан Азербайджана были перенаправлены в различные страны и ведомства.

В январе-феврале этого года в управление с просьбой о предоставлении убежища обратились в общей сложности 58 802 иностранных гражданина.

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Версия на английском языке Germany rejects asylum request of 43 Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Almaniya 43 Azərbaycan vətəndaşının sığınacaq istəyini rədd edib

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