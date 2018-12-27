Германия экстрадировала подозреваемого в убийстве в Азербайджане

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Подозреваемый в совершении убийства в Азербайджане арестован в Германии и доставлен в страну.

Об этом сообщили Report в министерстве юстиции.

Было отмечено, что германская сторона приняла положительное решение в связи с экстрадицией гражданина Азербайджана, обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, на днях по линии министерства юстиции Азербайджана он был доставлен из Германии.

В сообщении также отмечается, что в целом, за прошедшие 5 лет в Азербайджан были экстрадированы около 160 преступников.

Хафиз Гейдаров