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    Германия экстрадировала подозреваемого в убийстве в Азербайджане

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Подозреваемый в совершении убийства в Азербайджане арестован в Германии и доставлен в страну.

    Об этом сообщили Report в министерстве юстиции. 

    Было отмечено, что германская сторона приняла положительное решение в связи с экстрадицией гражданина Азербайджана, обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, на днях по линии министерства юстиции Азербайджана он был доставлен из Германии.

    В сообщении также отмечается, что в целом, за прошедшие 5 лет в Азербайджан были экстрадированы около 160 преступников.

    Хафиз Гейдаров

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