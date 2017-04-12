Генпрокурор примет граждан в Бейлагане

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Закир Гаралов примет граждан в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и графиком приема граждан в регионах.

Как сообщили Report в пресс-службе генеральной прокуратуры, прием состоится 21 апреля в 10:00 в здании Бейлаганской районной прокуратуры.

В приеме могут принять участие жители Бейлагана, Имишли, Агджебеди, Тертера, Агдама, Физули, Лачына и Ходжавенда. На приеме будут выслушаны обращения граждан, имеющие отношение к органам прокуратуры.

Регистрация и посещение Бейлагана лиц, желающих принять участие в приеме, будет осуществлена соответствующими районными прокурорами.

В связи с приемом граждане могут письменно или устно обратиться в районные прокуратуры, либо связаться по номеру 437-28-79 и электронной почте contact@prosecutor.gov.az с управлением по рассмотрению обращений генпрокуратуры.