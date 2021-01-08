Генпрокурор о зарубежных компаниях, незаконно действующих в Карабахе

8 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное обсуждению работы, проделанной органами прокуратуры в 2020 году, и предстоящих задач

8 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное обсуждению работы, проделанной органами прокуратуры в 2020 году, и предстоящих задач.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На совещании выступил генеральный прокурор Кямран Алиев.

Было особо подчеркнуто, что органами прокуратуры были приняты необходимые меры, направленные на немедленное возбуждение уголовных дел по каждому факту обстрела армянскими воинскими формированиями мирного населения в нарушение международного гуманитарного права, участия наемников, терроризма и других преступлений во время Отечественной войны, изучение мест событий в условиях боевых операций, изъятие материальных доказательств.

Кроме того, в целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из Указа президента от 29 октября "Об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", в Следственном управлении Генеральной прокуратуры совместно с соответствующими структурами продолжаются работы с целью определения суммы упущенной выгоды за годы режима прекращения огня.

Ведется работа по привлечению к ответственности в рамках норм международного права всех виновных лиц по уголовным делам, связанным с повлекшей за собой грубое нарушение правил экологии и землепользования незаконной предпринимательской деятельностью иностранных компаний на оккупированных территориях.

Было отмечено, что органами прокуратуры обеспечивается тесное участие в деятельности созданной распоряжениями президента Азербайджанской Республики Государственной комиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате оккупации, и координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях.