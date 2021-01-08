О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокурор о зарубежных компаниях, незаконно действующих в Карабахе

Генпрокурор о зарубежных компаниях, незаконно действующих в Карабахе 8 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное обсуждению работы, проделанной органами прокуратуры в 2020 году, и предстоящих задач
Происшествия
8 января 2021 г. 16:32
Генпрокурор о зарубежных компаниях, незаконно действующих в Карабахе

8 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное обсуждению работы, проделанной органами прокуратуры в 2020 году, и предстоящих задач.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На совещании выступил генеральный прокурор Кямран Алиев.

Было особо подчеркнуто, что органами прокуратуры были приняты необходимые меры, направленные на немедленное возбуждение уголовных дел по каждому факту обстрела армянскими воинскими формированиями мирного населения в нарушение международного гуманитарного права, участия наемников, терроризма и других преступлений во время Отечественной войны, изучение мест событий в условиях боевых операций, изъятие материальных доказательств.

Кроме того, в целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из Указа президента от 29 октября "Об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", в Следственном управлении Генеральной прокуратуры совместно с соответствующими структурами продолжаются работы с целью определения суммы упущенной выгоды за годы режима прекращения огня.

Ведется работа по привлечению к ответственности в рамках норм международного права всех виновных лиц по уголовным делам, связанным с повлекшей за собой грубое нарушение правил экологии и землепользования незаконной предпринимательской деятельностью иностранных компаний на оккупированных территориях.

Было отмечено, что органами прокуратуры обеспечивается тесное участие в деятельности созданной распоряжениями президента Азербайджанской Республики Государственной комиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате оккупации, и координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdən danışdı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi