Генпрокуратура: Значительно сократилось число суицидов и попыток их совершить

В Азербайджане значительно сократилось количество суицидов и попыток совершить их.

В Азербайджане значительно сократилось количество суицидов и попыток совершить их.

Как передает Report, об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Отмечено, что в результате целенаправленных, в том числе просветительских мероприятий, осуществляемых соответствующими государственными структурами, наблюдается положительная тенденция в снижении числа суицидов и попыток совершить суицид.

Так, в первом полугодии 2022 года число самоубийств сократилось на 9,4% в годовом сравнении, количество попыток совершить их - на 27,3%.