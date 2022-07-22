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Генпрокуратура: Значительно сократилось число суицидов и попыток их совершить

Генпрокуратура: Значительно сократилось число суицидов и попыток их совершить В Азербайджане значительно сократилось количество суицидов и попыток совершить их.
Происшествия
22 июля 2022 г. 12:10
Генпрокуратура: Значительно сократилось число суицидов и попыток их совершить

В Азербайджане значительно сократилось количество суицидов и попыток совершить их.

Как передает Report, об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Отмечено, что в результате целенаправленных, в том числе просветительских мероприятий, осуществляемых соответствующими государственными структурами, наблюдается положительная тенденция в снижении числа суицидов и попыток совершить суицид.

Так, в первом полугодии 2022 года число самоубийств сократилось на 9,4% в годовом сравнении, количество попыток совершить их - на 27,3%.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "İntihar və intihara cəhd hallarının sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb"

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