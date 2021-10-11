Генпрокуратура: Ведется работа по привлечению к ответственности виновников террора в Гяндже

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с первой годовщиной очередного ракетного обстрела города Гянджа со стороны вооруженных сил Армении в период II Карабахской войны.

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с первой годовщиной очередного ракетного обстрела города Гянджа со стороны вооруженных сил Армении в период II Карабахской войны.

В информации, поступившей в Report из пресс-службы структуры, говорится:

"Вооруженные силы Армении, совершив преступления против мира и человечности, подвергли ракетному обстрелу второй по величине густонаселенный гражданскими лицами город Азербайджана – Гянджу. Продолжаются необходимые меры по привлечению виновников террора в Гяндже к ответственности в международной плоскости. С уважением чтим память наших сограждан, погибших в результате артиллерийского обстрела города Гянджа".