О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокуратура: Ведется работа по привлечению к ответственности виновников террора в Гяндже

Генпрокуратура: Ведется работа по привлечению к ответственности виновников террора в Гяндже Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с первой годовщиной очередного ракетного обстрела города Гянджа со стороны вооруженных сил Армении в период II Карабахской войны.
Происшествия
11 октября 2021 г. 14:49
Генпрокуратура: Ведется работа по привлечению к ответственности виновников террора в Гяндже

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с первой годовщиной очередного ракетного обстрела города Гянджа со стороны вооруженных сил Армении в период II Карабахской войны.

В информации, поступившей в Report из пресс-службы структуры, говорится:

"Вооруженные силы Армении, совершив преступления против мира и человечности, подвергли ракетному обстрелу второй по величине густонаселенный гражданскими лицами город Азербайджана – Гянджу. Продолжаются необходимые меры по привлечению виновников террора в Гяндже к ответственности в международной плоскости. С уважением чтим память наших сограждан, погибших в результате артиллерийского обстрела города Гянджа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan vows to bring Armenia to justice for missile attacks on Ganja
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Gəncə terrorunun təqsirkarlarının məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün tədbirlər davam etdirilir"

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi