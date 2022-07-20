Генпрокуратура прокомментировала факт массового отравления в центре отдыха в Набрани

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с отравлением 11 человек в центре отдыха в Набрани.

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с отравлением 11 человек в центре отдыха в Набрани.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 11 человек обратились в больницу в связи с пищевым отравлением в одном из центров отдыха, расположенных на территории Хачмазского района, шестеро из которых после оказания медицинской помощи были отпущены домой, пятеро - в настоящее время продолжают лечение в стационарном порядке.

"Их состояние оценивается как нормальное. В настоящее время по факту в Хачмазском районном отделе полиции проводится разбирательство. Для определения причины отравления были взяты образцы пищи из центра отдыха и назначены соответствующие экспертизы", заявили в ведомстве.