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Генпрокуратура прокомментировала факт массового отравления в центре отдыха в Набрани

Генпрокуратура прокомментировала факт массового отравления в центре отдыха в Набрани Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с отравлением 11 человек в центре отдыха в Набрани.
Происшествия
20 июля 2022 г. 14:18
Генпрокуратура прокомментировала факт массового отравления в центре отдыха в Набрани

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с отравлением 11 человек в центре отдыха в Набрани.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 11 человек обратились в больницу в связи с пищевым отравлением в одном из центров отдыха, расположенных на территории Хачмазского района, шестеро из которых после оказания медицинской помощи были отпущены домой, пятеро - в настоящее время продолжают лечение в стационарном порядке.

"Их состояние оценивается как нормальное. В настоящее время по факту в Хачмазском районном отделе полиции проводится разбирательство. Для определения причины отравления были взяты образцы пищи из центра отдыха и назначены соответствующие экспертизы", заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq Nabranda istirahət mərkəzində 11 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı açıqlama verib

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