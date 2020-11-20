Генпрокуратура обратилась к России в связи с преступлениями Семена Пегова

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию.

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию.

В информации, поступившей в Report из пресс-службы структуры, говорится:

"Как было установлено из некоторых средств массовой информации и социальных сетей, автор проекта "WarGonzo" гражданин Российской Федерации Семен Владимирович Пегов совместно с директором Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии гражданином Российской Федерации Семеном Аркадьевичем Багдасаровым в передаче "SolovyovLivе" во время дискуссии на тему "Освобождение от оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов" заявили о том, что армяне, не смирившись с поражением, совершают нападения на азербайджанских солдат в Карабахе, готовят различные боевые операции, делали прогнозы о начале партизанской войны, имея в связи с этим определенную информацию, и разными способами допускали провокационные высказывания.

В связи с тем, что в действиях Семена Пегова и Семена Багдасарова имеются признаки статей 214-2 (открытые призывы к терроризму), 281.2 (открытые призывы, направленные группой лиц на подрыв территориальной целостности Азербайджанской Республики), 283.2.1 (открытые призывы, направленные на разжигание национальной вражды с угрозой применения насилия, совершенные с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Собранные материалы добавлены к уголовному делу Семена Пегова, заведенному в Следственном управлении Генеральной прокуратуры согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса АР по факту незаконного пересечения им государственной границы Азербайджанской Республики без документов, открытого вызова, направленного на расщепление территориальной целостности нашей страны. Продолжается расследование.

В рамках расследования уголовного дела в связи с указанными особенностями в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и правоохранительные органы других стран были направлены официальные ходатайства об оказании правовой помощи, с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Семена Пегова и остальных.

В связи с исполнением ходатайств, Генеральной прокуратурой будет обеспечено постоянное общение с коллегами, предоставление общественности подробной информации о ходе и результатах расследования".