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Генпрокуратура обратилась к гражданам в связи со случаями насилия над детьми

Генпрокуратура обратилась к гражданам в связи со случаями насилия над детьми Генпрокуратура Азербайджана обратилась к родителям в связи со случаями физического, психологического и другого вида насилия над детьми.
Происшествия
26 июля 2021 г. 12:25
Генпрокуратура обратилась к гражданам в связи со случаями насилия над детьми

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к родителям в связи со случаями физического, психологического и другого вида насилия над детьми.

В поступившей в Report из прокуратуры информации говорится:

"Должны с сожалением отметить, что в последние дни растет количество фактов насилия над детьми. В связи с этим Генпрокуратура, обращаясь к родителям, просит в случаях физического, психологического и других видов насилия над детьми незамедлительно позвонить в "колл-центр - 961". Не оставайтесь равнодушными к жизням детей!"

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq uşaqlara qarşı zorakılıq halları ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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