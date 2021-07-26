Генпрокуратура обратилась к гражданам в связи со случаями насилия над детьми

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к родителям в связи со случаями физического, психологического и другого вида насилия над детьми.

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к родителям в связи со случаями физического, психологического и другого вида насилия над детьми.

В поступившей в Report из прокуратуры информации говорится:

"Должны с сожалением отметить, что в последние дни растет количество фактов насилия над детьми. В связи с этим Генпрокуратура, обращаясь к родителям, просит в случаях физического, психологического и других видов насилия над детьми незамедлительно позвонить в "колл-центр - 961". Не оставайтесь равнодушными к жизням детей!"