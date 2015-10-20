Генпрокуратура обнародовала причины ареста должностных лиц МНБ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и другими правонарушениями отдельными должностными лицами министерства национальной безопасности, и создана следственно-оперативная группа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены основательные подозрения относительно незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, нарушения законных интересов отдельных лиц отдельными сотрудниками министерства путем злоупотребления служебными полномочиями и нарушения требований законодательства.

По уголовному делу в качестве подозреваемых по ст. 308.2, 309.1 и 302.2 Уголовного кодекса привлечены 7 должностных лиц министерства национальной безопасности, в их отношении выдвинуты обвинения по этим статьям и избран арест в качестве меры пресечения.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.