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Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов

Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов Генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение.
Происшествия
7 июня 2021 г. 16:32
Генпрокуратура обнародовала детали взрыва мины, унесшего жизни журналистов
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Генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение.

В сообщении, поступившем в Report из пресс-службы ведомства, говорится:
"4 июня 2021 года Военной прокуратурой Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине, заложенной на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района, автомобиля "Камаз", в котором находились сотрудники СМИ и государственных структур. В результате 3 человека погибли, четверо получили ранения.

С сожалением приходится констатировать, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях распространяется необоснованная и неточная информация о случившемся. В связи с этим Генеральная прокуратура отмечает следующее:

"В результате проведенного расследования было установлено, что ввиду полного контроля Вооруженных сил Азербайджана над территорией, где произошло вышеупомянутое происшествие, совершенно исключено проникновение туда диверсионных групп противника и установка мин. В ходе осмотра места происшествия с участием специалистов была обнаружена воронка размером 240 х 230 см и глубиной 97 см, и полностью пришедший в негодность автомобиль марки "Камаз".

Была обнаружена одна противотанковая мина, закопанная на глубине 60-97 см. Отсутствие остатков мины говорит о том, что сработала противотанковая мина фугасного типа, предназначенная для установки на дорогах и в местах возможного движения танков и бронетехники.

Предположительно, противотанковая мина типа ТМ-62Р2, ТМ-62Р3, ТМ-62Т или ТМ-62В сдетонировала в результате проезда машины.

Также было установлено, что во время оккупации незаконные армянские вооруженные формирования использовали указанную дорогу в качестве пути обеспечения боевых позиций, а при выходе из Кельбаджарского района - заминировали территории, с которых отступали.

Расследование по уголовному делу продолжается. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq jurnalistlərin şəhid olduğu mina partlayışının detallarını açıqladı

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