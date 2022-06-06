Генпрокуратура об аресте должностных лиц Минкультуры

Раскрыты незаконные действия должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращения гражданина в связи с незаконными действиями должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре заведено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что начальник Шамкирского регионального управления культуры Раджабов Азер, войдя в предварительный сговор с исполняющим обязанности начальника отдела кадров Управления Алекпером Алиевым и консультантом Сеймуром Сафаровым, начиная с декабря 2021 года у отдельных лиц в качестве взятки получили сумму в размере 102 тысяч манатов в обмен на общее покровительство по службе в связи с исполнением служебных обязанностей, назначением и пребыванием в должности.
Азеру Раджабову, Алекперу Алиеву и Сеймуру Сафарову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1(получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
В настоящее время продолжаются необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга лиц, совершивших преступления и их иных противоправных действий.