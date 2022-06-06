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Генпрокуратура об аресте должностных лиц Минкультуры

Генпрокуратура об аресте должностных лиц Минкультуры Раскрыты незаконные действия должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры.
Происшествия
6 июня 2022 г. 13:17
Генпрокуратура об аресте должностных лиц Минкультуры

Раскрыты незаконные действия должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращения гражданина в связи с незаконными действиями должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре заведено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что начальник Шамкирского регионального управления культуры Раджабов Азер, войдя в предварительный сговор с исполняющим обязанности начальника отдела кадров Управления Алекпером Алиевым и консультантом Сеймуром Сафаровым, начиная с декабря 2021 года у отдельных лиц в качестве взятки получили сумму в размере 102 тысяч манатов в обмен на общее покровительство по службе в связи с исполнением служебных обязанностей, назначением и пребыванием в должности.

Азеру Раджабову, Алекперу Алиеву и Сеймуру Сафарову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1(получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга лиц, совершивших преступления и их иных противоправных действий.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin həbsi ilə bağlı rəsmi açıqlama

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