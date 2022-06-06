Генпрокуратура об аресте должностных лиц Минкультуры

Раскрыты незаконные действия должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры.

Раскрыты незаконные действия должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращения гражданина в связи с незаконными действиями должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре заведено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что начальник Шамкирского регионального управления культуры Раджабов Азер, войдя в предварительный сговор с исполняющим обязанности начальника отдела кадров Управления Алекпером Алиевым и консультантом Сеймуром Сафаровым, начиная с декабря 2021 года у отдельных лиц в качестве взятки получили сумму в размере 102 тысяч манатов в обмен на общее покровительство по службе в связи с исполнением служебных обязанностей, назначением и пребыванием в должности.

Азеру Раджабову, Алекперу Алиеву и Сеймуру Сафарову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1(получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга лиц, совершивших преступления и их иных противоправных действий.