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    Генпрокуратура: Информация о досрочном освобождении бывшего начальника отдела МНБ не отражает действительности

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана прокомментировала информацию, распространенную в некоторых СМИ, о том, что бывший начальник отдела ликвидированного министерства нацбезопасности Вюсал Алекперов якобы был досрочно освобожден из учреждения отбывания наказания или переведен в учреждение отбывания наказания поселкового типа.

    Как сообщает Report, в заявлении говорится, что эта информация не отражает действительности, ввиду чего категорически опровергается Генпрокуратурой: "Вюсал Алекперов, приговоренный судом к лишению свободы по уголовному делу, следствие которого было завершено в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры по фактам получения взятки, присвоения путем угроз, в настоящее время отбывает наказание в соответствующем учреждении отбывания наказания Пенитенциарной службы министерства юстиции.

    Еще раз делая предупреждение СМИ, во избежание повторения подобных фактов и не распространения не соответствующих действительности данных в будущем, просим до издания информации уточнять достоверность данных в пресс-службах правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры".

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