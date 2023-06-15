Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию об армянской провокации на условной госгранице

Как уже сообщалось, 15 июня около 8 часов утра Вооруженные Силы Республики Армения, в очередной раз продолжая террористические провокационные действия, применили огнестрельное оружие различного калибра к военнослужащим Государственной Пограничной Службы,

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с военной провокацией Армении на условной азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Как уже сообщалось, 15 июня около 8 часов утра Вооруженные Силы Республики Армения, в очередной раз продолжая террористические провокационные действия, применили огнестрельное оружие различного калибра к военнослужащим Государственной Пограничной Службы, дислоцированным Погранично-пропускном пункте "Лачин", расположенном в начале автомобильной дороги Лачин-Ханкенди, являющейся суверенной территорией Азербайджанской Республики. В результате один военнослужащий - прапорщик Эльшан Рустамов, получил огнестрельные ранения.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, изъяты следы преступления и вещественные доказательства.

Было установлено, что в результате указанных преступных действий Вооруженными Силами Армении контрольно-пропускному пункту был нанесен ущерб и в результате этой провокации был нарушен режим работы поста.

Пострадавший Эльшан Рустамов был немедленно эвакуирован вертолетом в медицинское учреждение, прооперирован и прошел медицинскую экспертизу, после стабилизации его состояния он будет допрошен

По материальным уликам, изъятым по уголовному делу, назначены судебно-трасологическая экспертиза, криминалистическая и другие экспертизы.

В настоящее время продолжается интенсивная работа по допросу очевидцев и потерпевших, а так же проводятся необходимые и неотложные следственные действия.

Как Генеральная прокуратура заявляем, что место происшествия - территория села Гюлябирд Лачинского района является суверенной территорией Азербайджанской Республики и соответственно будут обеспечены все необходимые меры по выявлению и привлечению виновных лиц к ответственности".