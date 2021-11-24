О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокуратура: Акт об амнистии уже применен в отношении 1500 заключенных

Генпрокуратура: Акт об амнистии уже применен в отношении 1500 заключенных Акт об амнистии уже применен в отношении около 1 500 заключенных.
Происшествия
24 ноября 2021 г. 10:36
Генпрокуратура: Акт об амнистии уже применен в отношении 1500 заключенных
0 : 00
0 : 00

Акт об амнистии уже применен в отношении около 1 500 заключенных.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции III класса Эльнур Мусаев.

По его словам, в последующие дни и месяцы статистика изменится: "Исходя из сложившейся ситуации, 70% лиц, подпадающих под Акт об амнистии, находятся в пенитенциарных учреждениях, 18% - исправительных учреждениях участкового типа, остальные приходятся на службу пробации, причем число последних будет расти. 78% осужденных отбывали наказание в Баку, 8% - в Сальяне, 3% - в Сумгайыте, остальные - заключенные тюрем, расположенных в регионах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "İndiyədək Amnistiya Aktı 1 500-ə yaxın məhkuma şamil olunub"

Экслюзивные новости

Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi