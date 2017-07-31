Генеральная прокуратура и МВД распространили совместное заявление в связи с инцидентом произошедшим в Гаджигабуле

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление в связи с трагедией, произошедшей в Гаджигабуле.

Как передает Report, в сообщении говорится, что по поступившей информации о том, что 31 июля около в 6 часов утра в собственном доме были убиты выстрелом из огнестрельного оружия жители города Назим, Гюльбадам, Бибиля и Намик Гамбаровы, ранен другой член семьи, суициде Мубариза Мехтиева, открывшего огонь из огнестрельного оружия. На основе полученной информации сотрудниками районной прокуратуры и отделения полиции с участием судебно-медицинских экспертов был проведен осмотр места происшествия и тел убитых, из дома были взяты охотничье ружье и другие вещественные доказательства, выполнены необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Гаджигабульского района возбуждено уголовное дело по следующим статям Уголовного кодекса: 120.2.4, 120.2.7, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7 и 228.1., по делу назначены соответствующие экспертизы.

В ходе предварительного расследования было определено, что ранее судимый М.Мехтиев на почве личных отношений в целях мести пришел в дом М.Гамбарова открыл огонь из охотничьего ружья совершив попытку умышленного убийства последнего и членов его семьи, а затем совершил самоубийство, выстрелив в себя.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.