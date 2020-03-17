ГДП распространила заявление из-за ограничения въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район

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Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило заявление в связи с ограничением въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Как говорится в поступившей в Report информации, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, принятому для предупреждения распространения коронавируса, с 00:00 19 марта и до 29 марта приостанавливается допуск в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район автомобилей, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров, за исключением автомобилей спецназначения, скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовых автомобилей. Только зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе автомобилям и их пассажирам разрешено свободно въезжать в Баку:

"В связи с мерами безопасности Главное управление ГДП МВД доводит до сведения участников движения, что запрещается въезд в столицу и Сумгайыт всех видов транспортных средств с 65-го километра дороги Баку-Алят, 26-го километра дороги Баку-Шемаха и 45-го километра дороги Баку-Губа, а также занятым пассажироперевозками транспортным средствам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове (автобус, микроавтобус и др.) запрещается перевозить пассажиров из других городов и районов страны в Баку, Сумгайыт и в Абшеронский район.

Во избежание плотности движения на дорогах, в частности на территориях с пропускными постами, водителей просят для следования специальному режиму не двигаться в направлении столицы после полудня 18 марта.

До сведения водителей доводят, что в отношении нарушителей требований специального пропускного режима и не следующих законным требованиям полиции будут приняты серьезные меры".