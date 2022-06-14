ГДП обратилась к организаторам поездок в регионы на автобусах

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к юридическим и физическим лицам, организующим поездки в регионы на автобусах.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к юридическим и физическим лицам, организующим поездки в регионы на автобусах.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В связи с летним сезоном в выходные и праздничные дни для школьников, сотрудников различных учреждений и их детей организуются автобусные поездки в регионы страны. В некоторых случаях во время таких поездок используются автобусы и микроавтобусы, принадлежащие юридическим и физическим лицам, занимающимся пассажироперевозками для подработки. К сожалению, во время таких поездок часто отсутствует строгий контроль над техническим состоянием транспортных средств, водители не проходят предрейсовый медосмотр, не уделяется внимание соответствию технических характеристик транспортного средства рельефу местности, метеорологическим условиям в месте следования, опыту водителя, что увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий на дорогах, особенно в горной местности.

В целях предотвращения возможных тяжелых аварий и обеспечения безопасности просим руководство образовательных учреждений, а также лиц, в индивидуальном порядке организующих экскурсии для несовершеннолетних, осуществлять подобные поездки только через специализированные туристические компании.

В то же время доводим до сведения владельцев автобусов и микроавтобусов, и тех, кто управляет этими транспортными средствами, что в случае выявления незаконных автоперевозок в регионы республики по инициативе отдельных лиц, в отношении водителей будут приняты строгие меры административного взыскания с запретом на передвижение этих транспортных средств".