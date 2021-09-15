ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным

"Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, действие особого карантинного режима было продлено, деятельность в связи с пассажироперевозками в обще

"Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, действие особого карантинного режима было продлено, деятельность в связи с пассажироперевозками в общественном транспорте по выходным была приостановлена".

Как передает Report, об этом говорится в информации Главного управления государственной дорожной полиции (ГДП).

"Однако наблюдения показывают, что некоторые лица, злоупотребляющие текущей ситуацией, в конце недели на собственных автомобилях осуществляют незаконную деятельность по перевозке пассажиров, создавая благоприятные условия для распространения инфекции коронавируса (COVID-19).

Так, в течение недели за день на микроавтобусах марок Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano и других только в столице было выполнено более 1 500 таких перевозок. С целью получения большей прибыли водители в течение дня несколько раз выполняют поездки на дальние расстояние без перерывов на отдых, что повышает риск ДТП. Кроме того, грубое нарушение санитарно-гигиенических мер среди пассажиров бросает тень на меры, принимаемые для снижения заболеваемости в нашей стране.

Главное управление ГДП заявляет, что будут приняты решительные меры против указанных случаев незаконных пассажироперевозок и несоблюдения требуемых правил в такси, будут применены меры административной ответственности в отношении лиц, нарушающих правила особого карантинного режима. Мы верим, что причастные лица с пониманием отнесутся к предупреждению и будут способствовать улучшению эпидемиологической ситуации".