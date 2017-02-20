Совершившая мошенничество гадалка арестована в зале суда

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском cуде по тяжким преступления завершился судебный процесс по уголовному делу Эсмиры Мурадовой, которая обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Анвара Сеидова был вынесен приговор.

По решению суда Э. Мурадова приговорена к 7 годам лишения свободы. Ее арестовали в зале суда.

Отметим, что Э. Мурадова признана виновной в совершении мошенничества в отношении нескольких лиц в Баку. Она вымогала деньги у жителей столицы под предлогом гадания и устройства на работу.

В отношении Э. Мурадовой было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество, путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба) УК.