Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку арестованная по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным певица Фадая Лачын обратилась в суд.

Об этом сообщил Report ее адвокат Тюркель Сулейманлы.

По его словам, Ф.Лачын хочет изменения избранной в ее отношении меры пресечения в виде ареста.

Адвокат отметил, что в связи с изменением меры пресечения в виде ареста в отношении певицы они сегодня подали заявление в Насиминский районный суд.

Отметим, что Ф.Лачын обвиняется в оказании помощи в побеге члену организованной преступной группировки, заключенному Э.Мамедову по прозвищу "Годжа".

В отношении певицы возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

Решением Насиминского районного суда в отношении Ф.Лачын избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А.Агами и Э.Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. В ходе судебного заседания гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Из совершивших побег А. Агами был арестован, Э. Мамедов по прозвищу "Годжа" убит в ходе операции по его поимке.