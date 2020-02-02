Эвакуированные из Китая в Турцию граждане Азербайджана госпитализированы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Граждане Азербайджана, эвакуированные из китайского города Ухань, где бушует эпидемия короновируса, и привезенные в Турцию, уже госпитализированы.

Как передает Report, для граждан Азербайджана, которые будут содержаться под карантином, выделены отдельные комнаты.

Они будут использовать одноразовые инструменты и оборудование во время своего пребывания здесь.

Отмечается, что у лиц, находящихся под карантином, каждые три дня будут брать необходимые анализы.

Также отмечается, что граждан Азербайджана, доставленных в Турцию, отвезли прямо из аэропорта в городскую больницу Анкары на машинах скорой помощи.

***1 февраля/ 22:30

На аэродроме "Этимесгут" в Анкаре приземлился военно-транспортный самолет с группой граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании, эвакуированных из китайской провинции Ухань.

Как сообщает Report, в самолет были загружены защитные костюмы, маски, дезинфицирующие вещества и другие медицинские принадлежности.

Наряду с 32 гражданами Турции, самолет доставил из Ухани шестерых граждан Азербайджана, трех граждан Грузии и одного гражданина Албании. Все они получили доступ на борт самолета после медицинского обследования, и сразу по прибытию в Турцию будут помещены под карантин в одной из больниц Анкары.

***08:00

Военно-грузовой самолет, отправленный для эвакуации граждан Турции и Азербайджана, вылетел из китайского города Ухань.

Как сообщили Report из достоверных источников, самолет сначала приземлится в столице Монголии Улан-Баторе, а затем оттуда вылетит в Анкару.

Отметим, что в аэропорту Уханя их осмотрели врачи. Всем пассажирам была выдана спецодежда, включая экипаж. Доставленные в Турцию граждане, экипаж самолета и команда медиков будут находиться в карантине 14 дней.

*** 18:32

Начат процесс эвакуации граждан Азербайджана из эпицентра распространения нового коронавируса - китайской Ухани.

Как сообщает Report, в настоящее время идет процесс сбора эвакуируемых.

После прохождения обследования в аэропорту, в случае, если у них не будет выявлено признаков температуры, то как ожидается, этой ночью они вылетят из Ухани на принадлежащем Турции военно-транспортом самолете.

Напомним, ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция эвакуирует граждан Азербайджана из эпицентра распространения коронавируса в Китае.

Wuhan

В Ухани находятся 7 граждан Азербайджана, в основном, это студенты местных вузов.