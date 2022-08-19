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Замминистра: Пожары в северном регионе нанесли ущерб 4 тыс. гектаров

Замминистра: Пожары в северном регионе нанесли ущерб 4 тыс. гектаров 18:58 "С 15 августа в северном регионе продолжаются пожары, охватившие большую территорию, в том числе в Шабранском, Сиязанском, Губинском и Хачмазском районах. Это самый большой пожар, который произошел за последнее время. Природе был нанесен большой ущ
Происшествия
19 августа 2022 г. 19:32
Замминистра: Пожары в северном регионе нанесли ущерб 4 тыс. гектаров

"С 15 августа в северном регионе, в том числе в Шабранском, Сиязанском, Губинском и Хачмазском районах, продолжаются пожары, охватившие большую территорию. Это самый крупный пожар, произошедший за последнее время. По предварительным оценкам, пожар нанес ущерб около 4 тыс. гектаров".

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, об этом заявил журналистам в Губе заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, основная причина пожара связана с человеческим фактором.

"В целом, 98% пожаров в нашей стране произошли из-за неосторожности людей. В течение последних пяти дней дул сильный ветер, скорость которого иногда достигала 18-22 км/сек. Потушить огонь физически становилось невозможно. К счастью, во время этих пожаров никто не пострадал. Призываем наших граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности", - сказал Фирдовси Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Şimal bölgəsində yanğınlar 4 min hektar əraziyə ziyan vurub"

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