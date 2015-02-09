 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Еще в одном районе Азербайджана произошло землетрясение

    Слабые толчки магнитудой 3,1 балла зафиксированы на глубине 16 км

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня еще в одном районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

    Подземные толчки зарегистрированы в 08:11 часов на территории Саатлинского района. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 км, магнитуда составила 3,1 балла. Толчки были слишком слабыми и, поэтому почти не ощущались.

    Напомним, что сегодня в 05:12 по местному времени землетрясение силой 4 балла произошло также в 15 км южнее Кюрдемира. Толчки были ощутимы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi