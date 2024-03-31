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Эльдар Самедов: Армянская сторона скрывает информацию о местах массовых захоронений

Эльдар Самедов: Армянская сторона скрывает информацию о местах массовых захоронений Армянская сторона скрывает информацию о местах массовых захоронений.
Происшествия
31 марта 2024 г. 13:17
Эльдар Самедов: Армянская сторона скрывает информацию о местах массовых захоронений

Армянская сторона скрывает информацию о местах массовых захоронений.

Об этом сотруднику Report рассказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

По его словам, в результате многолетних исследований Госкомиссией собраны данные о массовых захоронениях: “Во многих из них уже ведутся раскопки. Но процесс займет много времени. Армянская сторона скрывает информацию о местах захоронений, что сильно затрудняет нашу работу”.

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Версия на азербайджанском языке Eldar Səmədov: Ermənistan tərəfi məzar yerləri barədə məlumatları gizlədir

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