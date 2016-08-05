Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов понес тяжелую утрату.

Как сообщает Report, скончался дядя Э.Рустамова профессор Тельман Гусейнов.

Отметим, что 82-летний Т.Гусейнов был профессором-консультантом Азербайджанского государственного экономического университета. За научные достижения в 1991 году был удостоен почетного звания "Заслуженный экономист", в 2006 году - "Заслуженный учитель", а в 2011 году награжден орденом "Шохрат".