Двух получивших тяжелые ожоги при взрыве на заводе в Ширване доставят в Баку

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Состояние двух из шести человек, проходящих лечение в Ширванской городской центральной больнице, тяжелое".

Об этом в заявлении Report отметил заместитель главврача больницы Афсар Наджафов.

По его словам, состояние одного из пострадавших наиболее тяжелое: "В ближайшие часы двух пострадавших отправят в Республиканский ожоговый центр в Баку. В настоящее время эти больные находятся под наблюдением врачей. Лечение остальных будет продолжено в нашей больнице".

А.Наджафов отметил, что все госпитализированные пострадавшие - женщины. Они получили ожоги различной степени тяжести.