Двух получивших тяжелые ожоги при взрыве на заводе в Ширване доставят в Баку

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Состояние двух из шести человек, проходящих лечение в Ширванской городской центральной больнице, тяжелое".
Об этом в заявлении Report отметил заместитель главврача больницы Афсар Наджафов.
По его словам, состояние одного из пострадавших наиболее тяжелое: "В ближайшие часы двух пострадавших отправят в Республиканский ожоговый центр в Баку. В настоящее время эти больные находятся под наблюдением врачей. Лечение остальных будет продолжено в нашей больнице".
А.Наджафов отметил, что все госпитализированные пострадавшие - женщины. Они получили ожоги различной степени тяжести.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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