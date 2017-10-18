Двое находившихся в международном розыске лиц задержаны в Казахстане и экстрадированы в Азербайджан

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Между органами внутренних дел Азербайджана и правоохранительными органами стран-членов Интерпола продолжается целенаправленная деятельность по обмену информацией в сфере борьбы с преступностью, а также по задержанию объявленных в международный розыск лиц и их экстрадиции в страну.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Казахстане были задержаны признанные виновными по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса и объявленные в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола министерства внутренних дел граждане Азербайджана Сайяф Тагиев и Камиля Ибрагимова.

В связи с этим, в соответствии с требованиями Минской Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года, которую подписали Азербайджан и Казахстан, была обеспечена экстрадиция С.Тагиева и К.Ибрагимовой в Азербайджан.

Было отмечено, что со стороны МВД постоянно в центре внимания находятся раскрываемость преступлений, с целью развития сотрудничества в области защиты прав и свобод человека обеспечение взаимных рабочих контактов с Национальными центрами Интерпола и правоохранительными органами других государств в рамках требований международных конвенций.