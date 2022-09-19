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ДТП в Хачмазе, есть пострадавшие

ДТП в Хачмазе, есть пострадавшие В Хачмазском районе при ДТП пострадали 2 человека.
Происшествия
19 сентября 2022 г. 01:34
ДТП в Хачмазе, есть пострадавшие

В Хачмазском районе при ДТП пострадали 2 человека.

Как передает Report северное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автомобильной дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Чинартала.

В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 с трактором, различные телесные повреждения получили жители села Нараджан - Эльнур Хазар оглы Мирзоев, 1995 года рождения и его пассажир Назир Шафик оглы Гасанов, 1999 года рождения.

Раненых доставили в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda "VAZ-2106" traktora çırpılıb, xəsarət alanlar var

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