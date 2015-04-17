Тяжелое ДТП в Баку: 3 погибших, 1 раненый - ФОТО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В пятницу вечером в Низаминском районе столицы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, автомобиль марки "NAZ Lifan", двигавшийся по проспекту Зии Буньядова в направлении станции метро Гара Гараева, потеряв управление, врезался в столб.
В результате аварии погибли 3 человека. Еще один человек ранен. Его состояние расценивается как тяжелое.
По факту ДТП начато расследование.
Отметим, что один из скончавшихся недавно женился.
News DepartmentАвтор новости
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