Тяжелое ДТП в Баку: 3 погибших, 1 раненый - ФОТО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В пятницу вечером в Низаминском районе столицы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, автомобиль марки "NAZ Lifan", двигавшийся по проспекту Зии Буньядова в направлении станции метро Гара Гараева, потеряв управление, врезался в столб.

В результате аварии погибли 3 человека. Еще один человек ранен. Его состояние расценивается как тяжелое.

По факту ДТП начато расследование.

Отметим, что один из скончавшихся недавно женился.