Друг ханенде Мирюсифа Миризаде: На нашей последней встрече он заплакал и произнес келмеи-шехадет

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Барда. 2 августа. REPORT.AZ/ "На нашей последней встрече он заплакал и произнес келмеи-шехадет".

Об этом карабахскому бюро Report заявил близкий друг ханенде Мирюсифа Миризаде Сакит Гасанов.

По его словам, за день до происшествия, 31 июля, он встретился с Мирюсифом и Новрузом в чайхане в Агджабединском районе: "Позже Мирюсиф подвез меня на автомобиле домой, при прощании он заплакал и произнес келмеи-шехадет. Когда я спросил причину, он не ответил и попрощался. Хотя Мирюсиф хотел уйти со мной, Новруз возразил, заявив, что его мать накрыла стол и ждет их".

С.Гасанов отметил, что в последние дни Новруз Гусейнов также вел себя странно: "Как будто у него были психологические проблемы. Иногда он говорил, "вы прощаете мне все ошибки, я же поступлю совершенно иначе. Я совершу такой поступок, который вы запомните на всю жизнь. На следующий день я услышал, что оба погибли в ДТП".

Отметим, что Новруз Гусейнов нанес смертельные ножевые ранения другу Мирюсифу Миризаде, а затем покончил с собой.