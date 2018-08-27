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    Дорожная полиция провела рейд в Ширване, 33 водителя оштрафованы

    © Report

    Ширван. 27 августа. REPORT.AZ/ Государственная дорожная полиция на территории города Ширван провела рейд с целью обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, в ходе рейда в отношении 5 водителей, управляющих транспортным средством без наличия водительских прав, 1 водителя, управляющего автомобилем в нетрезвом состоянии, 12 лиц, внесших в техническое состояние автомобиля изменения в разрез с законом и 15 водителей нарушивших другие правила, составлены протоколы и приняты соответствующие меры.

    С целью обеспечения безопасности водителей и пешеходов подобные рейды будут продолжаться регулярно.

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