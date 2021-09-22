Дорожная полиция: Продолжаем работать в усиленном режиме на территории Баку

"В связи с началом нового учебного года полиция продолжает работать в усиленном режиме на территории Баку".

"В связи с началом нового учебного года полиция продолжает работать в усиленном режиме на территории Баку".

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

"В настоящее время в школах проводится просветительская работа по безопасности движения в рамках объявленной МВД акции "Внимание, дети!". Наши сотрудники устанавливают плакаты в учебных заведениях. Мероприятия по обеспечению безопасности учащихся будут осуществляться в течении всего учебного года", - подчеркнул Аскерли.