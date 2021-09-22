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Дорожная полиция: Продолжаем работать в усиленном режиме на территории Баку

Дорожная полиция: Продолжаем работать в усиленном режиме на территории Баку "В связи с началом нового учебного года полиция продолжает работать в усиленном режиме на территории Баку".
Происшествия
22 сентября 2021 г. 12:18
Дорожная полиция: Продолжаем работать в усиленном режиме на территории Баку

"В связи с началом нового учебного года полиция продолжает работать в усиленном режиме на территории Баку".

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

"В настоящее время в школах проводится просветительская работа по безопасности движения в рамках объявленной МВД акции "Внимание, дети!". Наши сотрудники устанавливают плакаты в учебных заведениях. Мероприятия по обеспечению безопасности учащихся будут осуществляться в течении всего учебного года", - подчеркнул Аскерли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDYP: "Bakıda polis xidmətini gücləndirilmiş qaydada davam etdirir”

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