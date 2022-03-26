Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям, возвращающимся из регионов

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам, возвращающимся на постоянные места жительства из различных регионов, в которые они совершили поездки во время нерабочих дней на праздник Н

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам, возвращающимся на постоянные места жительства из различных регионов, в которые они совершили поездки во время нерабочих дней на праздник Новруз.

Как сообщили Report в управлении, возвращение жителей из регионов в связи с окончанием нерабочих дней привело к значительному увеличению плотности и интенсивности движения транспортных средств на автомобильных дорогах. Наряду с нестабильной погодой в последние дни это сказалось на росте дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление обращается к участникам движения с просьбой соблюдать правила безопасности дорожного движения, воздерживаться от управления транспортным средством в состоянии усталости, бессонницы или опьянения.

"Призываем водителей обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, строго соблюдать правила обгона и маневрирования на дороге, скоростной режим", - отметили в управлении.