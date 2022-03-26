О нас
Аудио новости

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям, возвращающимся из регионов

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям, возвращающимся из регионов Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам, возвращающимся на постоянные места жительства из различных регионов, в которые они совершили поездки во время нерабочих дней на праздник Н
Происшествия
26 марта 2022 г. 09:47
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям, возвращающимся из регионов

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам, возвращающимся на постоянные места жительства из различных регионов, в которые они совершили поездки во время нерабочих дней на праздник Новруз.

Как сообщили Report в управлении, возвращение жителей из регионов в связи с окончанием нерабочих дней привело к значительному увеличению плотности и интенсивности движения транспортных средств на автомобильных дорогах. Наряду с нестабильной погодой в последние дни это сказалось на росте дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление обращается к участникам движения с просьбой соблюдать правила безопасности дорожного движения, воздерживаться от управления транспортным средством в состоянии усталости, бессонницы или опьянения.

"Призываем водителей обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, строго соблюдать правила обгона и маневрирования на дороге, скоростной режим", - отметили в управлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DYP sürücülərə müraciət edib

Другие новости из категории

В Барде арестован наркоторговец
ФотоВ Барде арестован наркоторговец
26 марта 2022 г. 10:51
В Баку муж избил 36-летнюю жену
В Баку муж избил 36-летнюю жену
26 марта 2022 г. 08:28
В Нафталане в парке обнаружен труп мужчины
В Нафталане в парке обнаружен труп мужчины
26 марта 2022 г. 07:53
В Баку мужчина избил жену
В Баку мужчина избил жену
26 марта 2022 г. 02:38
Сильный снегопад в Шамахинском районе разрушил крышу дома
ФотоСильный снегопад в Шамахинском районе разрушил крышу дома
26 марта 2022 г. 01:12
В Нефтчале повесился молодой человек, который не выдержал смерти своей возлюбленной
ФотоВ Нефтчале повесился молодой человек, который не выдержал смерти своей возлюбленной
25 марта 2022 г. 22:39
Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП в Агстафе
ФотоСтала известна личность водителя, погибшего в ДТП в Агстафе
25 марта 2022 г. 22:03
В Газахе двое отравились угарным газом
В Газахе двое отравились угарным газом
25 марта 2022 г. 20:52
В Евлахе от отравления угарным газом скончалась молодая женщина
В Евлахе от отравления угарным газом скончалась молодая женщина
25 марта 2022 г. 19:18
В Баку произошел пожар в магазине стройматериалов
В Баку произошел пожар в магазине стройматериалов
25 марта 2022 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi