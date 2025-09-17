Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне нестабильной погоды

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам движениями на фоне наблюдающихся на территории республики осадков.

Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что в условиях дождя проезжая часть становится скользкой, ограничивается видимость, а это создает дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.

"Главное управление дорожной полиции вновь предупреждает, что водители должны строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, увеличивать дистанцию с движущимся впереди транспортным средством и быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам.

Пешеходам напоминаем, что они, переходя дорогу, должны использовать только предназначенные для этого пешеходные переходы и быть более внимательными, учитывая, что в дождливую погоду обзор водителей может быть ограниченным.

Главное управление дорожной полиции еще раз призывает всех участников движения быть внимательными с учетом погодных условий и строго соблюдать правила", - говорится в обращении.