    Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне нестабильной погоды

    Происшествия
    • 17 сентября, 2025
    • 08:59
    Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне нестабильной погоды

    Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам движениями на фоне наблюдающихся на территории республики осадков.

    Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что в условиях дождя проезжая часть становится скользкой, ограничивается видимость, а это создает дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.

    "Главное управление дорожной полиции вновь предупреждает, что водители должны строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, увеличивать дистанцию с движущимся впереди транспортным средством и быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам.

    Пешеходам напоминаем, что они, переходя дорогу, должны использовать только предназначенные для этого пешеходные переходы и быть более внимательными, учитывая, что в дождливую погоду обзор водителей может быть ограниченным.

    Главное управление дорожной полиции еще раз призывает всех участников движения быть внимательными с учетом погодных условий и строго соблюдать правила", - говорится в обращении.

    DYP yağıntılı hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

