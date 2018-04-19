Дорожная полиция обратилась к приезжающим в Баку из регионов водителям

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило информацию в связи с уменьшением плотности транспорта в столице.

Как сообщили Report в управлении, в связи с очередными соревнованиями Гран-при Азербайджана "Формула 1", согласно соответствующему протоколу от 2015 года Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров, с целью уменьшения в Баку плотности транспорта с 23 апреля будет ограничен въезд в столицу всех не зарегистрированных в городе Баку легковых и грузовых автомобилей, за исключением всех видов транспортных средств спецназначения, в том числе ремонтно-восстановительных, а также перевозящих сельскохозяйственную продукцию.

Принимая во внимание, что зарегистрированные в других регионах республики частные легковые автомобили могут стать причиной плотности транспорта, для обеспечения свободного и беспрерывного движения в Баку пешеходов и транспортных средств, желающим посетить столицу жителям районов рекомендуется использовать для въезда в город современные и комфортные автобусы, жители Сумгайыта наряду с автобусами могут также воспользоваться скоростными электропоездами, двигающимися по маршруту Баку-Сумгаыйт.

Для жителей, которые вынуждены приезжать на транспортных средствах, въезд которых ограничен, как и в предыдущие годы, во въездах в город организованы охраняемые бесплатные стоянки со всеми условиями, жители могут оставить там свои автомобили и отправиться до ближайшей станции метро на двигающихся по специальным маршрутам автобусах, а также воспользоваться услугами такси.