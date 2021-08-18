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Дорожная полиция дала рекомендации водителям в связи с жаркой погодой

Дорожная полиция дала рекомендации водителям в связи с жаркой погодой В июле-августе текущего года из-за высокой по сравнению с прошлыми годами температуры воздуха заметно увеличилось число поездок в регионы с относительно прохладным воздухом, особенно в выходные дни, что, в свою очередь, обусловило интенсивность движения п
Происшествия
18 августа 2021 г. 10:14
Дорожная полиция дала рекомендации водителям в связи с жаркой погодой
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В июле-августе текущего года из-за высокой по сравнению с прошлыми годами температуры воздуха заметно увеличилось число поездок в регионы с относительно прохладным воздухом, особенно в выходные дни, что, в свою очередь, обусловило интенсивность движения по автомобильным дорогам и повышенную вероятность аварий.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана.

Главное управление государственной дорожной полиции в очередной раз обратилось к водителям с просьбой обратить внимание на техническое состояние автомобиля перед поездкой, строго соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, сильной усталости или бессонницы.

Также, с учетом того, что в настоящее время стоит жаркая погода, водителям транспортных средств, не имеющих системы кондиционирования, рекомендуется отправляться в путь в относительно прохладное время суток, после двухчасовой непрерывной езды останавливаться на стационарных постах дорожной полиции, чтобы немного отдохнуть.

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Версия на азербайджанском языке DYP sürücülərə çağırış edib

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