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    Дорожная авария в Джалилабаде: 1 погибший, трое раненых

    По предварительной версии, причиной инцидента стало управление автомобилем на высокой скорости

    Джалилабад. 15 августа. REPORT. AZ/ В Джалилабаде дорожно-транспортное происшествие стало причиной гибели одного и ранения трех человек.

    Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел вчера вечером на участке автодороги Джалилабад-Ярдымлы на территории села Тякля.

    Управляемый жителем села Кёвюзбулаг Алифагой Мирзоевым автомобиль марки ВАЗ-21011 сорвался в обрыв.

    Водитель и пассажиры Заур Агаев, Хумар и Гатиба Агаевы с повреждениями различной степени доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Гатибы Агаевой не удалось.

    Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

    По предварительной версии, причиной инцидента стало управление автомобилем на высокой скорости.

    По данному факту ведется расследование. 

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