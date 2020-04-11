Директор школы и редактор газеты оштрафованы за нарушение карантина

В Сабирабадском районе полицией задержаны директор школы и редактор газеты за поддельное журналистское удостоверение.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Директор школы села Гасымбейли Сабирабадского района Сахиб Аскеров был задержан сотрудниками патрульной службы при управлении автомобилем марки “ВАЗ-2107” за нарушение карантинного режима. Он попытался уклониться от ответственности, предъявив журналистское удостоверение на имя заместителя главного редактора газеты “Муган-Ширван”. Во время профилактической беседы с Аскеровым было выявлено, что удостоверение поддельное.
В ходе расследования полиция задержала замредактора газеты "Суговушан", жителя Сабирабадского района Эльчина Насибова. Будучи одновременно учредителем газеты "Муган-Ширван", он выдал своему знакомому С.Аскерову фальшивое удостоверение на имя замредактора газеты.
В отношении обоих лиц составлен протокол по статье 211 (нарушение правил противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и по решению суда они оштрафованы на 200 манатов.