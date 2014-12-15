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    Девять высокопоставленных сотрудников Главного управления полиции города Баку сняты с занимаемых должностей

    Проверка проведена согласно плану основных организационных мероприятий МВД

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное результатам проверки управленческой и организационной деятельности Главного управления полиции города Баку. Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

    За допущенные в работе серьезные недостатки начальник организационно-инспекторского управления Главного управления Али Гаджиев, начальник отдела кадров Сабухи Джафаров, начальник Управления по борьбе с наркотиками Муса Гаджиев и замначальника данного Управления Мовсум Гурбанов, начальник секретариата Намиг Асланов, начальник следственного отдела Айхан Багиров и трое других сотрудников сняты с занимаемых должностей.

    Как сообщили в МВД, проверка проведена согласно плану основных организационных мероприятий министерства внутренних дел. 

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