Дерево в любой момент может рухнуть на дом - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Баку возникла угроза обрушения дерева на дом инвалида второй группы.

Как сообщает Report, хозяева двух домов в военном городке в поселке Баладжары уже несколько дней живут в страхе. Жительница квартиры №1 дома №5 – Паррух Керимова является инвалидом второй группы. Ей, практически незрячей, помогают соседи.

П.Керимова заявила, что несколько ночей вынуждена выключать газовый и электрический счетчики: "С наступлением ночи я отключаю свет и газ. Сижу у окна и смотрю на это дерево. Боюсь ветренных дней, что это дерево нависшее над нашим домом, рухнет на мою крышу и в эту холодную пору останусь на улице… С 25 января я наблюдаю, как дерево расшаталось от корней".

В связи с этим, П.Кяримова 6 февраля обратилась в исполнительную власть Бинагадинского района и министерство экологии и природных ресурсов. Сотрудники Report в ходе съемок с места событий стали свидетелями опасного расшатывания дерева у самых корней. И это несмотря на то, что соседи укрепили его веревками.

Живущий по соседству Джабир Бейалыев заявил, что дерево может навредить не одному, а сразу двум домам. Поэтому Дж.Бейалыев установил подпорки под дерево.