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    Депутат Чингиз Ганизаде подал в суд на Галиба Салахзаде

    Он требует привлечь бывшего парламентария к ответственности

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде подал в суд на бывшего коллегу Галиба Салахзаде.

    Об этом Report сообщил адвокат Ч. Ганизаде Рафик Мустафаев.

    По его словам, он обратился в Сабунчинский районный суд в особом обвинительном порядке. Р. Мустафаев отметил, что Ч. Ганизаде требует привлечь Г. Салахзаде к ответственности по ст. 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК.

    Р. Мустафаев сказал, что причина обращения Ч. Ганизаде в суд связана с выступлениями в последние дни Г. Салахзаде в прессе с обвинениями в его адрес. 

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