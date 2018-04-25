Дело экс-председателя правления AtraBank передано на судебное рассмотрение

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу председателя правления AtraBank Эльмихана Набиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрата Гарибова было объявлено, что адвокаты обвиняемого ознакомились с уголовным делом.

Гособвинитель и сторона защиты не возражали против передачи дела на судебное рассмотрение.

Судебное рассмотрение назначено на 2 мая.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана, было проведено следствие в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ликвидируемого ОАО AtraBank Набиева Эльмихана Наби оглы.

Во время следствия возникли подозрения, что, будучи председателем правления ОАО AtraBank, Э.Набиев в нарушение банковского законодательства с целью предотвращения ликвидации банка и создания видимости требуемого Центральным банком совокупного капитала, организовал формальные, не имеющие никакой деятельности частные предприятия, которым выдал 8 млн 405 тыс. манатов незаконных кредитов. Также было выявлено, что он оформил на имена различных физических лиц кредиты на сумму 809 тысяч манатов, которые затем присвоил.

Э.Набиеву, подозреваемому в присвоении чужого имущества в крупном размере, инкриминируются статьи 179.3.2 (Присвоение в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение.