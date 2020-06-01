Дело должностного лица-финансового мошенника передано в суд

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана завершены следственные мероприятия по уголовному делу в отношении бухгалтера представительства главы Исполнительной власти Астаринского района в селе Шахагаджи Васифа Багирова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно проведенному расследованию, Васиф Багиров, вступив в преступный сговор с заведующим Астаринским филиалом ОАО Bank Respublika Ровшаном Гулиевым, сотрудниками представительства ИВ в селе Шахагаджи и иными лицами, незаконно оформил кредиты на имя 61 жителя районных сел Шахагаджи, Шийакаран, Кёлатан, Сиякю и Каколос, присвоив имущество ОАО Bank Respublika на сумму 141 тыс. манат, а также, совершив должностное преступление, присвоил имущество банка на сумму 37 100 манатов.

Следствие по уголовному делу в отношении главы Астаринского филиала ОАО "Bank Respublika" Ровшана Гулиева и других от 3 февраля 2018 года завершено и передано в суд. Васиф Багиров был объявлен в международный розыск. 25 апреля 2019 года он был задержан в Иркутске и экстрадирован в Азербайджан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 178.2.1, 178.2.2 и 178.2.4 УК Азербайджана. 25 мая 2020 года следствие по делу было завершено и передано в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.