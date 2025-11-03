Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 09:46
    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) обратился к водителям с призывом соблюдать осторожность и заранее проверять техническое состояние автомобилей перед выездом в дождливую погоду.

    Как сообщили Report в Центре, движение неисправных машин во время дождя замедляет транспортный поток на столичных дорогах, создает заторы и повышает риск аварий.

    В обращении отмечается, что водителям следует убедиться в исправности тормозной системы, стеклоочистителей и системы освещения, а также строго соблюдать скорость и дистанцию во время дождя.

