ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) обратился к водителям с призывом соблюдать осторожность и заранее проверять техническое состояние автомобилей перед выездом в дождливую погоду.

Как сообщили Report в Центре, движение неисправных машин во время дождя замедляет транспортный поток на столичных дорогах, создает заторы и повышает риск аварий.

В обращении отмечается, что водителям следует убедиться в исправности тормозной системы, стеклоочистителей и системы освещения, а также строго соблюдать скорость и дистанцию во время дождя.