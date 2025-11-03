ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду
Происшествия
- 03 ноября, 2025
- 09:46
Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) обратился к водителям с призывом соблюдать осторожность и заранее проверять техническое состояние автомобилей перед выездом в дождливую погоду.
Как сообщили Report в Центре, движение неисправных машин во время дождя замедляет транспортный поток на столичных дорогах, создает заторы и повышает риск аварий.
В обращении отмечается, что водителям следует убедиться в исправности тормозной системы, стеклоочистителей и системы освещения, а также строго соблюдать скорость и дистанцию во время дождя.
