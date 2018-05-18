Член СК "Everest Dağçılar": Пропавшие альпинисты установили палатки в неправильном месте

Шамкир. 18 мая. REPORT.AZ/ "25 мая нам сообщили, что с альпинистами прервана связь. Мы решили подождать один день, так как во время резких перемен погоды в альпинизме возникают проблемы со связью. Однако, никаких новостей не поступало. 26 числа группа из добровольцев отправилась в Хыналыг. 27 числа мы уже были там".

Об этом западному бюро Report сообщил друг похороненного в Шамкире альпиниста Намина Буньятзаде, член спортивного клуба "Everest Dağçılar" Туран Ахмедов.

По его словам, основные трудности возникли в связи с погодными условиями:

"В тот день, когда там были альпинисты, погода резко переменилась. Большая вероятность в том, что они установили палатки, чтобы переждать плохую погоду. Что бы ни произошло, это случилось когда они были в палатке. С самого начала предполагалось, что они остались под снежным обвалом. От снежного обвала можно спастись в течение 1 часа. Это возможно в том случае, если рядом кто-то есть и может помочь. К сожалению, никого поблизости не было. В первую очередь мы искали следы, но из-за снега это стало невозможным".