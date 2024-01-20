Число погибших при взрыве в мебельном цехе в Баку возросло до десяти человек

Пострадавший при взрыве в мебельном цехе в Баку Адиль Рустамов 1996 г.р. скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Пострадавший при взрыве в мебельном цехе в Баку Адиль Рустамов 1996 г.р. скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Таким образом, число погибших в результате взрыва в цехе достигло 10 человек. В настоящее время продолжается лечение остальных пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что ранее сообщалось о 9 погибших и 24 пострадавших в результате взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку.